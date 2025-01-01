Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хадн дадн. Концерт - Незамерзайка
Киноафиша Хадн дадн. Концерт - Незамерзайка

Хадн дадн. Концерт - Незамерзайка

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт «Незамерзайка»: Жаркий рок от Хадн дадн

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в клубе «Рассвет», где 23 декабря пройдет концерт под названием «Незамерзайка». Это будет жаркий рок от легендарной группы Хадн дадн, ансамбля, который завоевал сердца поклонников своим уникальным звучанием и яркими выступлениями.

Ожидайте запутанности и увлекательные сюрпризы

В программе концерта - не только знойная акустика, но и специальные гости, которые добавят атмосферы. Зрителей ждут стихотворения, загадочные звуки и потусторонние праздничные номера. Все это создает нелинейное повествование, которое увлечет каждого.

Энергия и эмоции на каждой ноте

Приготовьтесь к буре эмоций: ваше сердце будет танцевать, а голова - кружиться от спецэффектов. Уникальный подход к музыке и сценическим эффектам создаст незабываемую атмосферу праздника и веселья.

Не пропустите встречи с артистами

Для самых преданных поклонников предусмотрена возможность раннего входа в 18:30. Это даст вам шанс встретиться и сделать фото с артистами, а также получить постер с автографом. Начало концерта в 20:30, однако рекомендуем не задерживаться!

Обратите внимание, что билет на концерт приобретается отдельно. Открытие дверей в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого уникального рок-мероприятия!

Купить билет на концерт Хадн дадн. Концерт - Незамерзайка

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1300 ₽

Фотографии

Хадн дадн. Концерт - Незамерзайка

В ближайшие дни

Орган при свечах. Концерт в соборе
6+
Классическая музыка
Орган при свечах. Концерт в соборе
15 января в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, П.Бубельников, Э.Вирсаладзе Аб-т № 1
17 марта в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 1500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
8 января в 19:15 Commode
от 1990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше