Хадн дадн. Концерт - Незамерзайка

Концерт «Незамерзайка»: Жаркий рок от Хадн дадн

Приготовьтесь к незабываемому вечеру в клубе «Рассвет», где 23 декабря пройдет концерт под названием «Незамерзайка». Это будет жаркий рок от легендарной группы Хадн дадн, ансамбля, который завоевал сердца поклонников своим уникальным звучанием и яркими выступлениями.

Ожидайте запутанности и увлекательные сюрпризы

В программе концерта - не только знойная акустика, но и специальные гости, которые добавят атмосферы. Зрителей ждут стихотворения, загадочные звуки и потусторонние праздничные номера. Все это создает нелинейное повествование, которое увлечет каждого.

Энергия и эмоции на каждой ноте

Приготовьтесь к буре эмоций: ваше сердце будет танцевать, а голова - кружиться от спецэффектов. Уникальный подход к музыке и сценическим эффектам создаст незабываемую атмосферу праздника и веселья.

Не пропустите встречи с артистами

Для самых преданных поклонников предусмотрена возможность раннего входа в 18:30. Это даст вам шанс встретиться и сделать фото с артистами, а также получить постер с автографом. Начало концерта в 20:30, однако рекомендуем не задерживаться!

Обратите внимание, что билет на концерт приобретается отдельно. Открытие дверей в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого уникального рок-мероприятия!