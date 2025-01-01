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Хачатурян. Огненная скрипка
Киноафиша Хачатурян. Огненная скрипка

Хачатурян. Огненная скрипка

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 12 Блестящие концерты с Молодёжным оркестром Симфонический оркестр Программа Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор Танеев. Симфония № 4 Масштабные произведения русских композиторов в стройном звучании оркестра и сольном исполнении первой скрипки musicAeterna Ольги Волковой. Праздничный и виртуозный концерт Хачатуряна, исполненный вдохновения от природы Армении. И заложившее основы «философского симфонизма» величественное творение Танеева. Концерт для скрипки с оркестром ре минор, живописующий поэтические зарисовки природы Армении, Хачатурян посвятил гениальному скрипачу. Ойстрах сыграл его так, будто разучивал много месяцев, хотя с момента сочинения прошла пара дней. Четвертая симфония создавалась Танеевым в течение двух лет. Результат кропотливой работы композитора получил неоднозначные отзывы публики и критиков, но был высоко оценен Римским-Корсаковым, назвавшим её «прекраснейшим современным произведением». Монументальные композиции русских авторов представит прославленный Молодёжный оркестр, а концертмейстер musicAeterna Ольга Волкова продемонстрирует виртуозность солирующей скрипки в Концерте Хачатуряна. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий Волкова Ольга (скрипка)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 900 ₽
Екатеринбург, 22 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 1200 ₽

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