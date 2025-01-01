Хачатурян. Огненная скрипка

Входит в Абонемент 12 Блестящие концерты с Молодёжным оркестром Симфонический оркестр Программа Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор Танеев. Симфония № 4 Масштабные произведения русских композиторов в стройном звучании оркестра и сольном исполнении первой скрипки musicAeterna Ольги Волковой. Праздничный и виртуозный концерт Хачатуряна, исполненный вдохновения от природы Армении. И заложившее основы «философского симфонизма» величественное творение Танеева. Концерт для скрипки с оркестром ре минор, живописующий поэтические зарисовки природы Армении, Хачатурян посвятил гениальному скрипачу. Ойстрах сыграл его так, будто разучивал много месяцев, хотя с момента сочинения прошла пара дней. Четвертая симфония создавалась Танеевым в течение двух лет. Результат кропотливой работы композитора получил неоднозначные отзывы публики и критиков, но был высоко оценен Римским-Корсаковым, назвавшим её «прекраснейшим современным произведением». Монументальные композиции русских авторов представит прославленный Молодёжный оркестр, а концертмейстер musicAeterna Ольга Волкова продемонстрирует виртуозность солирующей скрипки в Концерте Хачатуряна. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий Волкова Ольга (скрипка)