Хабиб
Киноафиша Хабиб

Хабиб

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Хабиб. Концерт в Ростове-на-Дону

В 2021 году песня «Ягодка-малинка» от харизматичного дебютанта Хабиба прозвучала из всех колонок. Этот трек быстро завоевал сердца слушателей и стал настоящим хитом. Вскоре к нему присоединились другие популярные композиции, такие как «Грустинка» и «Разрывная».

Хабиб, бывший милиционер из Казани, не останавливается на достигнутом. Сегодня он продолжает штурмовать музыкальные чарты, а также привлекать десятки тысяч новых подписчиков в TikTok. Его харизма и энергетика на сцене не оставляют равнодушными зрителей, а каждое выступление – это уникальное событие, полное эмоций и ярких впечатлений.

Для тех, кто хочет насладиться его творчеством и открыть для себя новые грани музыки, спектакли с его участием обещают быть поистине захватывающими. Не упустите возможность увидеть эту звездную личность на сцене!

В других городах

Ростов-на-Дону, 9 января
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
17:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up: Гурам Амарян и друзья
18+
Юмор
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
12 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1600 ₽
Джаз-оркестр клуба Эссе
6+
Джаз
Джаз-оркестр клуба Эссе
15 сентября в 20:00 Эссе
от 1200 ₽
Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
20 марта в 20:00 Кроп-арена
от 1900 ₽
