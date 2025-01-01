Хабиб. Концерт в Ростове-на-Дону

В 2021 году песня «Ягодка-малинка» от харизматичного дебютанта Хабиба прозвучала из всех колонок. Этот трек быстро завоевал сердца слушателей и стал настоящим хитом. Вскоре к нему присоединились другие популярные композиции, такие как «Грустинка» и «Разрывная».

Хабиб, бывший милиционер из Казани, не останавливается на достигнутом. Сегодня он продолжает штурмовать музыкальные чарты, а также привлекать десятки тысяч новых подписчиков в TikTok. Его харизма и энергетика на сцене не оставляют равнодушными зрителей, а каждое выступление – это уникальное событие, полное эмоций и ярких впечатлений.

Для тех, кто хочет насладиться его творчеством и открыть для себя новые грани музыки, спектакли с его участием обещают быть поистине захватывающими. Не упустите возможность увидеть эту звездную личность на сцене!