Спектакль Ха! Мы! Лучшее! Новогоднее!

Встретьте Новый год с одной из самых ярких и оригинальных программ от стеб-арт студии «Ха!Мы!». Эта программа — настоящий праздник юмора, наполненный новыми новогодними номерами и полюбившимися миниатюрами, которые уже стали классикой.



«Ха!Мы!» — успешный сибирский проект в жанре стеб-арт, который подвластен лишь профессиональным артистам. В состав этой дерзкой и творческой команды входят маститые и молодые актеры новосибирских театров, чьи имена хорошо знакомы зрителям: Павел Поляков, Никита Сарычев, Артем Свиряков, Руслан Вяткин, Виталий Гудков, Артем Находкин, Егор Овечкин, Илья Музыко, Сергей Богомолов, Николай Симонов, Алексей Корнев и Александр Поляков.



На сцене кабаре-кафе «Бродячая Собака» актеры, известные по своим серьезным работам в новосибирских театрах, предстанут перед зрителями в совершенно неожиданных амплуа. Вас ждет вечер, полный юмора, неожиданностей и настоящего актерского мастерства. Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании лучших новогодних миниатюр от студии «Ха!Мы!».