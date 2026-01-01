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Гжель
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Спектакль Гжель

12+
Возраст 12+

О спектакле

Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Московский государственный академический театр танца «Гжель» — это яркая культурная визитная карточка Москвы, который через танец передает богатство народных российских промыслов.

История и основы театра
С момента своего основания в 1988 году к 650-летию гжели, театр был создан народным артистом России и балетмейстером Владимиром Захаровым. Он стал символом народного танца, а его хореографические композиции оживляют такие традиционные русские виды искусства, как гжель, палех, жостово и павловопосадские узоры.

Танец как форма народного искусства
Театр не только сохраняет народные традиции, но и активно экспериментирует с новыми формами танца, создавая уникальные постановки. В его репертуаре можно увидеть танцевальные произведения, посвященные различным регионам России.

Международное признание и гастроли
Театр «Гжель» по праву считается одним из лидеров среди народных коллективов России. Его спектакли были представлены более чем в 50 странах мира, включая США, Китай, Корею, Великобританию, Францию и другие. Театр завоевал признание зрителей и профессионалов по всему миру.

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Гжель Гжель Гжель Гжель Гжель
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