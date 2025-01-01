Гжель: Традиции и танцы на сцене

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный академический театр танца «Гжель» был основан Народным артистом России, балетмейстером Владимиром Захаровым. В течение 35 лет театр обращается к великим творениям народных художественных промыслов, передавая будущим поколениям неисчерпаемую мудрость, заключённую в русской росписи Гжель, Хохлома, Палех, Жостово и Павлово-Посадских узорах.

Народный танец на мировом уровне

«Гжель» стал лидером среди ведущих концертных народных коллективов России, заслужив любовь зрителей и признание профессионалов. Этот ансамбль по праву считается культурной визитной карточкой Москвы, активно участвуя в крупных государственных мероприятиях. Среди них - торжества на Красной площади и выступления на сцене Государственного Кремлёвского Дворца.

Гастроли и признание

Театр Гжель путешествует по миру, его гастрольная карта насчитывает более 50 стран, включая Китай, Корею, Сербию, Великобританию, Ирландию и Францию. Под руководством директора, Заслуженного работника культуры РФ Марины Куклиной, и главного балетмейстера, лауреата Государственной премии РФ Валентины Слыхановой, коллектив ведёт активную творческую жизнь, радуя зрителей своими выступлениями.

Не упустите возможность увидеть это удивительное сочетание традиционного искусства и танца. «Гжель» вновь на сцене - присоединяйтесь к празднику русского фольклора!