Gypsy Jazz в Петербургской филармонии

Вдохновлённые творчеством Джанго Рейнхардта и традициями мануш-джаза, музыканты «Gypsy Strings Time» создают живое, эмоциональное звучание. Это сочетание лирических моментов и бурной энергии станет настоящим открытием для ценителей музыки. Программа «Джангология» — это увлекательное погружение в мир цыганского джаза (gypsy-jazz). Здесь виртуозные импровизации гармонично сочетаются с зажигательными ритмами, а мелодии пленяют слушателя, заставляя сердце откликаться на гитарные пассажи.

Совместный проект петербургских музыкантов

«Gypsy Strings Time» — это совместный проект ведущих петербургских музыкантов, объединённых в высокопрофессиональный ансамбль. Каждый участник обладает индивидуальным стилем и многогранным творческим опытом. В этом составе, эффективно дополненном гением Джанго Рейнхарда, рождается удивительное сочетание виртуозных пассажей, энергичного ритма и лирики прекрасных мелодий.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Программа «Джангология» обещает стать настоящим событием для любителей живой музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу цыганского джаза, которая оставит незабываемые впечатления!