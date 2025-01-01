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Киноафиша Gypsy Strings Time

Gypsy Strings Time

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Gypsy Jazz в Петербургской филармонии

Вдохновлённые творчеством Джанго Рейнхардта и традициями мануш-джаза, музыканты «Gypsy Strings Time» создают живое, эмоциональное звучание. Это сочетание лирических моментов и бурной энергии станет настоящим открытием для ценителей музыки. Программа «Джангология» — это увлекательное погружение в мир цыганского джаза (gypsy-jazz). Здесь виртуозные импровизации гармонично сочетаются с зажигательными ритмами, а мелодии пленяют слушателя, заставляя сердце откликаться на гитарные пассажи.

Совместный проект петербургских музыкантов

«Gypsy Strings Time» — это совместный проект ведущих петербургских музыкантов, объединённых в высокопрофессиональный ансамбль. Каждый участник обладает индивидуальным стилем и многогранным творческим опытом. В этом составе, эффективно дополненном гением Джанго Рейнхарда, рождается удивительное сочетание виртуозных пассажей, энергичного ритма и лирики прекрасных мелодий.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Программа «Джангология» обещает стать настоящим событием для любителей живой музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу цыганского джаза, которая оставит незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
15:00

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