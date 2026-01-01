Оповещения от Киноафиши
Гузель Уразова
Киноафиша Гузель Уразова

Гузель Уразова

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый концерт Гузели Уразовой во Дворце молодежи

В Дворце молодежи (г. Уфа) состоится захватывающий концерт певицы Гузель Уразовой. Зрителей ожидает уникальная атмосфера, созданная благодаря новой сценографии и эксклюзивным хореографическим решениям. Этот вечер обещает быть насыщенным живым звуком и яркими визуальными эффектами.

Каждое выступление Гузель — это грандиозное событие, в котором соединяются магия музыки и artistry. На концерте прозвучат ваши любимые хиты, а также новые песни, которые будут представлены в премьере. «Это будет неповторимое шоу, которого вы еще не видели», — отмечают Гузель и Ильдар, жаждущие поделиться своей энергией и талантом с преданными поклонниками.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального приключения. Добро пожаловать!

Март
10 марта вторник
19:00
ДК «Моторостроитель» Уфа, Машиностроителей, 10
от 900 ₽
11 марта среда
19:00
ДК «Моторостроитель» Уфа, Машиностроителей, 10
от 900 ₽
12 марта четверг
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 900 ₽
13 марта пятница
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 900 ₽

