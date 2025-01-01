Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гузель Уразова. Кабатланмас
Киноафиша Гузель Уразова. Кабатланмас

Гузель Уразова. Кабатланмас

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Невероятное интерактивное шоу от Гузели Уразовой и Ильдара Хакимова

«Забудьте все, что видели раньше!» – именно так начинается новое шоу-интерактив, созданное талантливыми Гузелью Уразовой и Ильдаром Хакимовым. Этот проект готов удивить зрителей своим уникальным подходом и интерактивными элементами.

Что вас ждет на концерте?

В работе над программой участвовало 50 профессионалов, что гарантирует высокое качество исполнения. Зрителей ожидает захватывающий сценарий, выдающийся звук и яркое светооборудование. В репертуаре – как всем известные хиты, так и новые песни, исполненные вживую.

Уникальный формат

Шоу предлагает зрителям не просто наблюдать, но и активно участвовать. Вы сможете петь, смеяться, плакать и награждать самых любознательных зрителей! Каждый концерт становится частью огромного пазла, который можно собрать только общаясь с поклонниками из других городов. Это создает уникальную атмосферу единства и вовлеченности.

Длительность и впечатления

Продолжительность шоу составляет 3 часа, что дает возможность погрузиться в мир музыки и эмоций. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 октября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1100 ₽
Пермь, 7 октября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1100 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 10 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 11 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 12 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 13 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 14 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 15 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 16 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 17 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Омск, 18 октября
ДК им. Малунцева Омск, просп. Мира, 58
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 18 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 19 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 20 октября
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
19:00 от 3500 ₽
Екатеринбург, 20 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 21 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 22 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 23 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 24 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 25 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 26 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 27 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 28 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 29 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 30 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 31 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Казань, 1 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
15:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
Екатеринбург, 1 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Казань, 2 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
15:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
Екатеринбург, 2 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 3 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Казань, 3 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1100 ₽
Екатеринбург, 4 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Казань, 4 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1100 ₽
Екатеринбург, 5 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Казань, 5 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1100 ₽
Екатеринбург, 6 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 7 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 8 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 9 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 10 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 11 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 12 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 13 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 14 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 15 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 16 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 17 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 18 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 19 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 20 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 21 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 22 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 23 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 24 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 25 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 26 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 27 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 28 ноября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 28 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 29 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 29 ноября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 30 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 30 ноября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 1 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 2 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 3 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 4 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 5 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 6 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 7 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 8 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 9 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 10 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Queen при свечах
9 августа в 18:00 ДК им. Солдатова
от 2800 ₽
16+
Рок
Del Tremens с оркестром
27 сентября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1200 ₽
Моя дорогая. Милая Герда
12+
Инди
Моя дорогая. Милая Герда
27 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше