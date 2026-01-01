Гузель Уразова. Хиты сезона
Гузель Уразова. Хиты сезона

6+
О концерте

Концерты Гузель Уразовой в Казани

В начале ноября 2026 года в Казани состоится серия концертов известной певицы Гузель Уразовой с программой «Хиты сезона». Это уникальное событие привлекло внимание поклонников ее творчества и любителей живой музыки. Концерты обещают быть яркими и запоминающимися.

Что ожидать от концертов?

Концерты Гузель Уразовой обычно длятся около трех часов. Зрителей ждет не только насыщенная программа с хитами, но и живое исполнение, которое создаст неповторимую атмосферу. Кроме того, планируется участие балета, что добавит зрелищности и художественной выразительности.

Уникальное взаимодействие с залом

Одной из особенностей выступлений Гузель является ее умение общаться с аудиторией. Певица активно взаимодействует со зрителями, что делает каждый концерт особенным и незабываемым.

Не упустите возможность посетить этот концерт и насладиться живым звучанием, артистизмом и уникальной атмосферой, которую создаёт Гузель Уразова!

4 октября воскресенье
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1200 ₽
10 октября суббота
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 1300 ₽
17 октября суббота
19:00
ДК ЧТЗ Челябинск, просп. Ленина, 8
от 1200 ₽
31 октября суббота
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1300 ₽
1 ноября воскресенье
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1300 ₽
2 ноября понедельник
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1300 ₽
3 ноября вторник
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1300 ₽
4 ноября среда
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 1300 ₽

Cupsize
16+
Рок

Cupsize

30 сентября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2200 ₽
Турецкие сериалы. Мультимедийное шоу саундтреков
12+
Живая музыка

Турецкие сериалы. Мультимедийное шоу саундтреков

7 ноября в 19:00 ДК им. Гагарина
от 1800 ₽
Мураками. Невеста хочет домой
16+
Рок

Мураками. Невеста хочет домой

28 ноября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1600 ₽
