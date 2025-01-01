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Гузель Уразова. Хиты сезона
Киноафиша Гузель Уразова. Хиты сезона

Гузель Уразова. Хиты сезона

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гузель Уразова: Хиты сезона. Концерт в Казани

Гузель Уразова — знаменитая татарская исполнительница, чье творчество завораживает слушателей. Она активно выступает на сцене уже много лет и за это время завоевала множество наград и признание зрителей.

Достижения и награды

В 2019 году Гузель Уразова удостоилась звания народной артистки Татарстана и стала заслуженной артисткой Башкортостана. Ранее, в 2009 году, ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики Татарстан. Певица является лауреаткой множества престижных премий, включая «Болгар радиосы», «Золотой барс», международный фестиваль «Татар җыры» и татарский музыкальный телеканал ТМТV.

Творческий путь

В своем репертуаре Гузель Уразова сочетает произведения современных композиторов и классические татарские мелодии. Она умеет прочувствовать мелодичность татарской музыки, что позволяет ей успешно решать творческие задачи. Уразова — многократная победительница премии «Алтын Барс».

Народная артистка Татарстана

Гузель Уразова — настоящее украшение республики Татарстан. Она не только заслужила множество почетных регалий, но и завоевала глубокое признание зрителей. Уже много лет певица исполняет известные песни на родном татарском языке, даря слушателям незабываемые эмоции и впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 октября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1100 ₽
Пермь, 7 октября
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
19:00 от 1100 ₽
Казань, 1 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
15:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
Казань, 2 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
15:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽
Казань, 3 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1100 ₽
Казань, 4 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1100 ₽
Казань, 5 ноября
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 1100 ₽

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