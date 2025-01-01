Гузель Уразова: Хиты сезона. Концерт в Казани

Гузель Уразова — знаменитая татарская исполнительница, чье творчество завораживает слушателей. Она активно выступает на сцене уже много лет и за это время завоевала множество наград и признание зрителей.

Достижения и награды

В 2019 году Гузель Уразова удостоилась звания народной артистки Татарстана и стала заслуженной артисткой Башкортостана. Ранее, в 2009 году, ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики Татарстан. Певица является лауреаткой множества престижных премий, включая «Болгар радиосы», «Золотой барс», международный фестиваль «Татар җыры» и татарский музыкальный телеканал ТМТV.

Творческий путь

В своем репертуаре Гузель Уразова сочетает произведения современных композиторов и классические татарские мелодии. Она умеет прочувствовать мелодичность татарской музыки, что позволяет ей успешно решать творческие задачи. Уразова — многократная победительница премии «Алтын Барс».

Народная артистка Татарстана

Гузель Уразова — настоящее украшение республики Татарстан. Она не только заслужила множество почетных регалий, но и завоевала глубокое признание зрителей. Уже много лет певица исполняет известные песни на родном татарском языке, даря слушателям незабываемые эмоции и впечатления.