Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гузель Уразова. 24 сезон
Киноафиша Гузель Уразова. 24 сезон

Гузель Уразова. 24 сезон

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Гузель Уразовой

Гузель Уразова, популярная татарская певица, готовит грандиозное событие — юбилейную концертную программу «Гузель Уразова. 24 сезон», которая состоится в рамках гастрольного сезона 2026 года. Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой и эмоциями.

Формат шоу

Зрителей ждет масштабное выступление, которое отличается новой сценографией и уникальной хореографией. Артистка подготовила эксклюзивные образы, которые станут сюрпризом для поклонников.

Программа

В программу концерта войдут как главные хиты Гузель, собравшие сердца слушателей на протяжении более чем 20 лет, так и премьеры новых песен, не оставляющие равнодушным никого.

Особенности концерта

Концерты обычно проходят с участием мужа Гузель — заслуженного артиста Татарстана Ильдара Хакимова. Их совместное выступление добавляет особый шарм и искренность каждому концерту.

Это событие станет важной вехой в карьере артистки и подарит незабываемые моменты всем зрителям. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!

Купить билет на концерт Гузель Уразова. 24 сезон

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
13 марта в 19:30 Боулинг-клуб «White Lanes Event Bar»
от 800 ₽
Гранадос. Испанские мотивы
6+
Классическая музыка
Гранадос. Испанские мотивы
26 марта в 19:00 Филармония «Триумф»
от 300 ₽
Комната культуры
12+
Поп Рок
Комната культуры
23 марта в 19:00 Спортивный комплекс им. Сухарева
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше