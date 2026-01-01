Юбилейный концерт Гузель Уразовой

Гузель Уразова, популярная татарская певица, готовит грандиозное событие — юбилейную концертную программу «Гузель Уразова. 24 сезон», которая состоится в рамках гастрольного сезона 2026 года. Это будет незабываемый вечер, наполненный музыкой и эмоциями.

Формат шоу

Зрителей ждет масштабное выступление, которое отличается новой сценографией и уникальной хореографией. Артистка подготовила эксклюзивные образы, которые станут сюрпризом для поклонников.

Программа

В программу концерта войдут как главные хиты Гузель, собравшие сердца слушателей на протяжении более чем 20 лет, так и премьеры новых песен, не оставляющие равнодушным никого.

Особенности концерта

Концерты обычно проходят с участием мужа Гузель — заслуженного артиста Татарстана Ильдара Хакимова. Их совместное выступление добавляет особый шарм и искренность каждому концерту.

Это событие станет важной вехой в карьере артистки и подарит незабываемые моменты всем зрителям. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!