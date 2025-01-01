Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гузель Уразова. 23 сезон
Киноафиша Гузель Уразова. 23 сезон

Гузель Уразова. 23 сезон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт нового сезона Гузель Уразовой

Приглашаем вас на незабываемый концерт Гузель Уразовой — Народной артистки Республики Татарстан и Заслуженной артистки Республики Башкортостан. Это событие обещает стать ярким моментом театрального сезона, сочетая в себе традиции и современность татарской музыки.

О Гузель Уразовой

Гузель Уразова — одна из самых ярких звезд татарской эстрады. Её уникальный голос и харизматичное исполнение завоевали сердца зрителей не только в России, но и за её пределами. Уразова активно выступает на различных площадках, и её концерты всегда вызывают большой ажиотаж.

Что ожидать на концерте

На концерте вы сможете услышать как любимые хиты Гузель, так и новые композиции, которые она представит впервые. В программе — музыкальные номера в сочетании с яркими визуальными эффектами, создающими атмосферу настоящего праздника.

Как добраться

Место проведения концерта удобно расположено в центре города, что позволяет легко добраться на общественном транспорте. Также предусмотрены парковочные места для тех, кто планирует приехать на автомобиле.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть Гузель Уразову вживую. Это будет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, полное эмоций и вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 18 октября
ДК им. Малунцева Омск, просп. Мира, 58
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 20 октября
ДК им. Октябрьской революции Новосибирск, Ленина, 24
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Starkillers
16+
Тяжелый рок
Starkillers
29 октября в 19:00 Викинг
от 1500 ₽
Хаски
16+
Хип-хоп
Хаски
25 сентября в 19:30 Ангар
от 2000 ₽
Аффинаж
16+
Рок Русский рок
Аффинаж
7 сентября в 19:00 Викинг
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше