Возвращение Гузель Хасановой на сцену Мумий Тролль бара

Гузель Хасанова — певица и композитор с активной и преданной аудиторией — готовится к новому выступлению в Мумий Тролль баре. Это событие станет настоящим праздником для любителей ее творчества.

Победы и достижения

Гузель — победительница «Новой Фабрики Звезд» и лауреат премии «Нового радио». Она также занимает высокие позиции в чартах стриминговых сервисов. Ее треки стремительно набирают популярность, попадая в топ-20 чарта Яндекс.Музыки, а клипы занимают призовые места на YouTube.

Живые выступления и новый репертуар

В программе концерта можно ожидать как полюбившиеся хиты прошлых лет, так и совершенно новые композиции. Гузель всегда удивляет своих зрителей: традиционно не обойдется без премьер, которые порадуют даже самых заядлых поклонников.

Не пропустите

Если вы хотите насладиться качественной музыкой и мифической атмосферой, не упустите возможность услышать Гузель Хасанову в живую!