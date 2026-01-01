Оповещения от Киноафиши
Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera
Билеты от 1500₽
Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera

Густав Малер. Симфония №4. Леонид Десятников. Opera

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Гала-концерт в Московской консерватории

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина в этом сезоне отмечает значимый юбилей — 90 лет со дня своего основания. В честь этого события 2 апреля в Большом зале Московской консерватории пройдет гала-концерт с участием звезды мировой оперной сцены, заслуженной артистки России Надежды Павловой, а также Оркестра La Voce Strumentale под руководством маэстро Дмитрия Синьковского.

Творческая команда

Гала-концерт организован художественным руководителем театра, Алексеем Трифоновым, в партнерстве с генеральным продюсером Дмитрием Дудинским и его агентством D2 Marketing Solutions. Театр гордится своей богатой историей: его открывали Максим Горький и Федор Шаляпин, а режиссер Борис Покровский начал здесь свой путь и достиг вершин оперной режиссуры.

Уникальный оркестр и программа концерта

Сегодня театр находится на пике славы, принимая участие в масштабных музыкальных фестивалях, таких как «Стрелка» и «Современная музыка». Художественный руководитель Алексей Трифонов и главный дирижер Дмитрий Синьковский создали уникальный симфонический оркестр La Voce Strumentale, обновили балетный состав и пригласили лучших представителей мировой оперы.

Помимо своего успеха, коллектив театра удостоен таких премий, как «Золотая Маска», «Онегин» и Casta Diva. Для предстоящего концерта в Москве Дмитрий Синьковский и La Voce Strumentale подготовили впечатляющую программу, в которую вошли произведения Леонида Десятникова (опера) и Густава Малера (Симфония №4). Вокальные партии исполнят не только Надежда Павлова, но также Яна Дьякова, Диляра Идрисова и Сергей Годин.

Организаторы события

Организаторами торжественного вечера и концерта в Москве выступают Фонд поддержки культуры и искусства «Стрелка». Приглашаем вас стать частью этого значимого события!

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1500 ₽

