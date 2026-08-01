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Густав Климт: символы, тайны и золото
Киноафиша Густав Климт: символы, тайны и золото

Густав Климт: символы, тайны и золото

16+
Возраст 16+

О выставке

Тайны золотых картин Густава Климта на лекции в Планетарии

Что скрывается за ослепительным золотом картин Густава Климта? Его героини кажутся одновременно близкими и недосягаемыми. Декоративные узоры трансформируются в язык желаний, страхов и предчувствий.

На лекции аудитория сможет узнать о творчестве одного из самых известных художников на рубеже XIX–XX веков. Мы попытаемся разгадать символику, наполненную его произведениями, и исследовать, как Климт соединяет красоту с тревогой, чувственность с темой смерти, реальность с мифом.

В программе обсуждения — знаменитые картины художника: «Поцелуй», «Юдифь», а также портреты женщин и монументальные аллегории. Выявим, какие скрытые истории стоят за их роскошной поверхностью, и познакомимся с ключевыми произведениями, которые стали визитной карточкой венского модерна.

Лекцию проведет Викторина Смурова, методист образовательного отдела Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков и преподаватель факультета истории и теории искусства Академии художеств им. И.Е. Репина. Не упустите возможность увидеть Климта не только как «золотого живописца», но и как тонкого рассказчика о человеческих чувствах.

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В других городах
Август
20 августа четверг
19:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
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