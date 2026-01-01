Волшебное приключение для маленьких зрителей

Ах, горе-горюшко! Гуси-Лебеди унесли Иванушку к Бабе-Яге! Что же делать? Как спасти брата? Вместе с Аленушкой зрители отправляются в волшебное путешествие по Лесу, чтобы вернуть потерявшегося братца. По пути они встретят удивительных сказочных персонажей, таких как Печка, Речка и Яблонька, а также попадут в самую избушку Бабы-Яги.

Интерактивный лесной мюзикл

Спектакль-сказка или «Лесной мюзикл» не только увлекает детей в мир фантазий, но и учит важным жизненным урокам: быть смелыми, уважать старших, побеждать страхи и никогда не унывать. Интерактивный формат с ростовыми куклами позволяет юным зрителям активно участвовать в событии, что делает спектакль еще более захватывающим.

Рекомендации

Спектакль предназначен для зрителей от 3 лет и старше. Приходите, чтобы стать частью этого волшебного приключения, помогать Аленке спасать Иванушку и учиться важным жизненным истинам через игру и музыку!