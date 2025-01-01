Меню
Гуси-лебеди
Билеты от 550₽
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

0+
Режиссер Роман Светлов
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

«Гуси-лебеди»: интерактивная сказка для детей

Любимая детская сказка оживет на сцене в ярком интерактивном спектакле, полном солнечного настроения и танцев. Спектакль, в котором участвуют авторские куклы, наполнен песнями и увлекательными приключениями. Маленькие зрители будут помогать Машеньке спасти её братика Иванушку от коварных гусей и Бабы-яги.

Игровые задания для малышей

Детей ждут интересные задания: им предстоит собирать яблоки, «печь» пироги и защищать героев, закидывая преследователей воображаемой мукой. Спектакль не только захватит их внимание, но и вовлечет в сюжет, помогая почувствовать себя частью сказки и настоящими героями.

Купить билет на спектакль

Расписание

13 сентября
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
12:00 от 550 ₽

