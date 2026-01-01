Спектакль Гуси-лебеди

Гуси-лебеди
Новосибирский театр кукол 6+
О спектакле

Сказочные приключения Машеньки и Иванушки в кукольном представлении

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, основанный на известной русской народной сказке «Гуси-лебеди». Это история о том, как из-за своей беспечности Машенька потеряла своего брата Иванушку, который попал в плен к злой Бабе-Яге.

Неожиданные встречи

На сцене вы встретите не только главных героев, но и множество ярких персонажей. Среди них — веселый Леший, который поможет Маше в её нелегком деле, и, конечно, злая Баба-Яга, у которой попал брат. Не стоит забывать и о добрых помощниках: печке, речке и яблоньке, которые сыграют важную роль в этой увлекательной истории.

Содержание спектакля

Спектакль расскажет о том, как Машенька учится принимать ответственность за свои поступки и о том, что дружба способна преодолеть любые преграды. Вместе с главной героиней зрители смогут пережить настоящий карнавальный вихрь эмоций, от смеха до слез. В конце ждёт счастливый финал: Маша спасет своего брата и обретёт верных друзей.

Не упустите возможность насладиться этой сказочной историей, открывающей сердца и окунающей в атмосферу волшебства. Приходите всей семьей!

Апрель
Май
24 апреля пятница
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
25 апреля суббота
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
22 мая пятница
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
27 мая среда
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽
31 мая воскресенье
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
13:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 400 ₽

