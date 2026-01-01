Оповещения от Киноафиши
Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка «Гуси-лебеди» в Башкирском государственном театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится спектакль «Гуси-лебеди», основанный на известной русской народной сказке. Это история о девочке Алёнушке, которая теряет своего младшего брата Ванечку и проходит через множество испытаний.

Сюжет спектакля раскрывает путь взросления Алёнушки: от непослушного ребёнка до мудрой и ответственной личности. Спектакль акцентирует внимание на ценностях доброты, любви и верности, что делает его особенно актуальным для большей части зрителей.

Спектакль «Гуси-лебеди» будет интересен тем, кто ценит поучительные истории и традиционные сказки. Это отличный способ провести время с семьёй, погружаясь в мир волшебства и уроков жизни.

Купить билет на спектакль Гуси-лебеди

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
11:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
14:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
28 марта суббота
14:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽

