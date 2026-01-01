Сказка для детей в кукольном театре Алматы

Приглашаем вас на веселую сказку «Гуси-Лебеди», основанную на известной русской народной сказке. В этом ярком спектакле поднимаются важные темы доброты, любви, милосердия, смелости и решительности, а также причины, по которым детям следует слушаться старших.

Сюжет разворачивается в небольшой деревушке, где живет семья с двумя детьми. Однажды, оставив старшую дочь присматривать за младшим братом, родители уходят по делам. Но девочка увлекается игрой и забывает о своих обязанностях, и в это время на их дом нападают злые гуси-лебеди, похищая ее брата.

Зрителей ждет увлекательное действие, полное приключений и моральных уроков. Главная героиня отправляется в опасную погоню за страшными похитителями и учится ценности семейных уз и ответственности.

Не упустите возможность увидеть этот театральный шедевр, который порадует детей и взрослых!