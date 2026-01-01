Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Государственный кукольный театр
Режиссер Антон Зайцев

О спектакле

Сказка для детей в кукольном театре Алматы

Приглашаем вас на веселую сказку «Гуси-Лебеди», основанную на известной русской народной сказке. В этом ярком спектакле поднимаются важные темы доброты, любви, милосердия, смелости и решительности, а также причины, по которым детям следует слушаться старших.

Сюжет разворачивается в небольшой деревушке, где живет семья с двумя детьми. Однажды, оставив старшую дочь присматривать за младшим братом, родители уходят по делам. Но девочка увлекается игрой и забывает о своих обязанностях, и в это время на их дом нападают злые гуси-лебеди, похищая ее брата.

Зрителей ждет увлекательное действие, полное приключений и моральных уроков. Главная героиня отправляется в опасную погоню за страшными похитителями и учится ценности семейных уз и ответственности.

Не упустите возможность увидеть этот театральный шедевр, который порадует детей и взрослых!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше