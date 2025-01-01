Меню
Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Сказка на ночь: «Гуси-лебеди» для самых маленьких

Спектакль «Гуси-лебеди», основанный на традиционной русской народной сказке, погружает зрителей в мир детства, волшебства и приключений. Никакие современные технологии не могут заменить магию, когда взрослые читают детям сказки на ночь. Эта история передается из уст в уста уже не одно поколение и продолжает оставаться актуальной сегодня.

Сюжет сказки

В центре сюжета — девочка Маша и её братец Ванюша. В этой сказке, полной неожиданных поворотов и тайн, зрители встретятся с доброй, но немного опасной бабой Ягой. Маша и Ванюша будут переживать невероятные приключения: им на пути встретятся поросенок Хрюша и коза Даша. Каждый из этих персонажей добавляет свою изюминку в историю, завершая её счастливым и радостным концом.

Элементы спектакля

В спектакле вы увидите:

  • Яблоньку румяну, которая принесёт вам вдохновение;
  • Печку, в которой кипятятся волшебные сюрпризы;
  • Молочную речку, ласкающую слух своей мелодией.

Эмоции и волшебство переплетаются в этом спектакле, так что не зевайте — помогайте героям, ведь они, как и всё вокруг, зависят от ваших переживаний!

Специальные факты

«Гуси-лебеди» — это не просто сказка, это часть русской культурной традиции. На протяжении веков она учит детей важным жизненным урокам: смелости, дружбе и помощи друг другу. Персонажи сказки легко узнаваемы и могут стать близкими для каждого зрителя.

Приходите на спектакль и погружайтесь в захватывающий мир русской народной сказки, где каждый найдет что-то для себя!

Январь
4 января воскресенье
12:00
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
от 1400 ₽
24 января суббота
12:00
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
от 1400 ₽

