Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Дагестанский театр кукол

О концерте/спектакле

Премьера интерактивного моноспектакля «Гуси-лебеди» в Махачкале

Пьеса Н. Благининой «Гуси-лебеди» основана на одноименной русской народной сказке. Это интерактивный моноспектакль, в котором народная артистка Е.Н. Касабова исполняет все роли. В спектакле можно встретить таких персонажей, как Речка, Печка, Яблонька, Батюшка, Матушка, Ульянушка, Иванушка, Баба-Яга, Старичок-лесовичок, Лебедь-вожак, Собачка, Гусятки-лебедятки и Ведущая.

Сюжет

В центре сюжета — семейная история. У Батюшки и Матушки есть двое детей: Ульянушка и Иванушка. Однажды, оставив маленького Иванушку на попечение старшей сестры, родители уходят по делам. Не успевают они уехать, как Ульянушка, увлеченная подружками, отправляется в лес за грибами и ягодами.

В ее отсутствие злые гуси-лебеди налетают и уносят малыша. Узнав о беде, Ульянушка отправляется на его поиски. На этом пути ей помогают множество добрых персонажей. Интерактивный формат спектакля позволяет маленьким зрителям активно участвовать в поисках, подсказывая Ульянушке, в какую сторону идти и кому доверять.

Темы и уроки

Спектакль не только увлекателен, но и поучителен. Он затрагивает важные темы дружбы, взаимопомощи и ответственности за близких. Уроки послушания и уважения к старшим также являются неотъемлемой частью этой замечательной истории. В финале, благодаря коллективным усилиям, Ульянушка находит своего братца Иванушку, что подчеркивает силу единства и поддержки.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и интерактивный спектакль, который станет настоящим праздником для всей семьи!

В других городах
Февраль
1 февраля воскресенье
11:00
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
от 350 ₽

