Спектакль Гуси-лебеди

Сказка-страшилка для самых маленьких на цене Челябинского Кукольного театра

С каждым днем на улицах и в домах взрослых звучат сказки. Эти истории могут быть смешными или страшными, волшебными или сонными. Некоторые из них известны каждому, включая «Гуси-лебеди», которую слушали и взрослые, и их родители, и даже бабушки с дедушками.

Сюжет и главные герои

«Гуси-лебеди» — это сказка, наполненная приключениями, где встречаются Баба Яга, беготня, погоня и счастливый конец. В основе сюжета — история о девочке Маше и ее братце Ванюше. Эта русская, старая и деревенская сказка будет рассказана в традиционном стиле, с элементами народного театра.

Кукольный театр под открытым небом

Прямо во дворе на заборе развернется настоящий кукольный театр! Зрителей ждут лесные чащи, печка и речка, а также множество забавных персонажей: дети, гуси, поросенок и даже коза. Не обойдется и без Бабы Яги, которая, споткнувшись, упадет в свою ступу с метлой.

Приглашаем зрителей!

Эта сказка — отличный способ провести время с семьей и насладиться живым исполнением. Приходите и открывайте свои глаза и уши, чтобы вместе смотреть и слушать увлекательную историю!