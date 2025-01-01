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Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка-страшилка для самых маленьких на цене Челябинского Кукольного театра

С каждым днем на улицах и в домах взрослых звучат сказки. Эти истории могут быть смешными или страшными, волшебными или сонными. Некоторые из них известны каждому, включая «Гуси-лебеди», которую слушали и взрослые, и их родители, и даже бабушки с дедушками.

Сюжет и главные герои

«Гуси-лебеди» — это сказка, наполненная приключениями, где встречаются Баба Яга, беготня, погоня и счастливый конец. В основе сюжета — история о девочке Маше и ее братце Ванюше. Эта русская, старая и деревенская сказка будет рассказана в традиционном стиле, с элементами народного театра.

Кукольный театр под открытым небом

Прямо во дворе на заборе развернется настоящий кукольный театр! Зрителей ждут лесные чащи, печка и речка, а также множество забавных персонажей: дети, гуси, поросенок и даже коза. Не обойдется и без Бабы Яги, которая, споткнувшись, упадет в свою ступу с метлой.

Приглашаем зрителей!

Эта сказка — отличный способ провести время с семьей и насладиться живым исполнением. Приходите и открывайте свои глаза и уши, чтобы вместе смотреть и слушать увлекательную историю!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 17 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 21 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽

Фотографии

Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди

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