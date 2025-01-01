Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль «Гусенок», который пройдет в Московском театре марионеток. Это волшебная история о дружбе и взаимовыручке, полная захватывающих приключений!
В сказочной стране происходит настоящий переполох: в один день исчезает Гусенок Дорофей, а его верный друг Ежик остается без домика. Все улики указывают на хитрую рыжую Лису, которая, как всегда, замешана в неприятностях. Но не стоит отчаиваться! На помощь приходят Кикиморки, Боровички и другие лесные обитатели, которые вместе с мальчиками и девочками найдут способ перехитрить плутовку и спасти Дорофея.
Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль!