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Гусенок
Билеты от 800₽
Киноафиша Гусенок

Спектакль Гусенок

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Андрей Аладухов
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для самых маленьких в Московском театре марионеток

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль «Гусенок», который пройдет в Московском театре марионеток. Это волшебная история о дружбе и взаимовыручке, полная захватывающих приключений!

Сюжет

В сказочной стране происходит настоящий переполох: в один день исчезает Гусенок Дорофей, а его верный друг Ежик остается без домика. Все улики указывают на хитрую рыжую Лису, которая, как всегда, замешана в неприятностях. Но не стоит отчаиваться! На помощь приходят Кикиморки, Боровички и другие лесные обитатели, которые вместе с мальчиками и девочками найдут способ перехитрить плутовку и спасти Дорофея.

Интересные факты

  • Спектакль создан по мотивам народных сказок, что делает его особенно близким и понятным для детей.
  • Куклы для спектакля изготовлены вручную, что придает им уникальность и особую магию.
  • Московский театр марионеток славится своим мастерством в создании кукольных спектаклей, которые привлекают внимание зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль! 

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
13:00 от 800 ₽

Фотографии

Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок

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