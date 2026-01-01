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Гусенок
Киноафиша Гусенок

Спектакль Гусенок

0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Гусёнок» – Трогательная история для самых маленьких зрителей

Приглашаем вас на добрую и поучительную сказку «Гусёнок», которая увлечёт и детей, и взрослых в мир природы, дружбы и настоящих приключений.

Сюжет

Маленькую девочку Алёнку отправляют на лето к бабушке в деревню. Для городской девочки жизнь в деревне кажется скучной и непривычной – вставать рано, гулять по лесу, ухаживать за Гусёнком Дорофеем. Но однажды, уснув на поляне, она теряет Гусёнка, которого похищает хитрая Лиса.

Алёнке предстоит отправиться в лес на поиски. В этом опасном и неизведанном мире ей на помощь приходят лесные жители. Они учат её важным урокам – как понимать и любить природу, как здороваться с каждым деревом, слушать каждую травинку и петь добрые песенки. И самое главное, они помогают Алёнке не только найти Дорофея, но и обрести связь с миром, который до этого казался ей таким чужим.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Гусёнок» – это увлекательная история, которая учит детей заботе о природе, ответственности и доброте. Яркие декорации, увлекательные приключения и добрые герои не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Приходите всей семьёй – этот спектакль станет отличным поводом поговорить с детьми о важности дружбы, любви к окружающему миру и умении преодолевать трудности!

Режиссер
Борис Константинов
В ролях
Олеся Торопова
Сергей Самойлов
Екатерина Тихомирова

Фотографии

Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок
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