Спектакль Гусенок

Гусенок
О спектакле

Гусёнок — сказка-игра по пьесе Нины Гернет для детей

Луганский академический театр кукол приглашает маленьких зрителей на увлекательный спектакль «Гусёнок». В этом запоминающемся представлении, продолжительность которого составляет 45 минут, юные зрители смогут весело провести время и научиться важным жизненным урокам.

Спектакль-игра по пьесе Нины Гернет был создан в инсценировке талантливого режиссера Артёма Малахова. В центре сюжета — озорная девочка Алёнка, из-за своей несерьёзности попадающая в неприятности. Маленький Гусёнок оказывается в лапах коварной Лисы, и только зрители смогут помочь его спасти. Интерактивный формат спектакля позволяет детям активно принимать участие в развивающей игре, где они узнают о дружбе, взаимопомощи и находчивости.

Постановочная группа

  • Режиссёр и автор инсценировки: Артём Малахов
  • Художник: Людмила Васильковская
  • Композитор: Валерий Галкин

О театре

Луганский академический театр кукол был основан в 1939 году и на сегодняшний день является единственным профессиональным детским театром в Луганской области. В 2007 году театру был присвоен статус академического. Он активно участвует в гастролях и международных фестивалях, получая награды за высокое качество своих выступлений.

В репертуаре театра более 30 спектаклей, нацеленных на детскую, молодёжную и взрослую аудиторию. Сегодня театр продолжает сохранять лучшие театральные традиции, уделяя внимание высокому уровню драматургии и мастерству исполнения.

