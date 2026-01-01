Интерактивный музыкальный спектакль для самых маленьких в Нижегородском театр кукол

Нижегородский государственный академический театр кукол (НГАТК) представляет музыкальную премьеру 2026 года — спектакль «Гусенок». Эта захватывающая интерактивная постановка, основанная на знаменитой пьесе Нины Гернет, создана для самых маленьких зрителей.

Об спектакле

Режиссером спектакля выступил Александр Носов. В «Гусенке» юные зрители не просто наблюдают за действиями на сцене, а активно участвуют в сюжете. Вместе с девочкой Аленкой они «пасут» гусенка Дорофея и помогают ей справиться с хитрой Лисой, когда та похищает птицу. Это позволяет детям не только развивать воображение, но и учиться взаимодействовать с окружающим миром.

Возрастное ограничение

Спектакль рекомендуется для зрителей от 0+.

Приходите на «Гусенка» и станьте частью яркой и увлекательной истории, которая поможет развить у детей чувство ответственности и дружбы!