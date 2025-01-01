Спектакль Гусенок

Увлекательная кукольная история про Аленку и Гусёнка-непоседу Дорофея

Приглашаем маленьких зрителей на увлекательное приключение, где они станут настоящими участниками событий! Спектакль рассказывает историю о смелой девочке Аленке и её верном друге — Гусёнке-Дорофее. Вместе с детьми они встретятся с хитрой Лисой, и именно юные зрители помогут Аленке спасти её друга!

Формат и продолжительность

Спектакль длится 50 минут и включает один антракт. Это отличная возможность для детей не только насладиться постановкой, но и поучаствовать в ней, влияя на ход событий.

Команда постановки

Режиссёр: заслуженный артист РФ Виктор Голованов

заслуженный артист РФ Виктор Голованов Художник: заслуженный художник России Александр Ечеин (г. Воронеж)

Зачем идти на спектакль?

Это не просто спектакль, а интерактивное представление, где дети могут проявить свою смекалку и смелость. Умный Ёжик и его друзья научат зрителей важным урокам о дружбе и взаимопомощи. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения!