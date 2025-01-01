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Гусенок
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Спектакль Гусенок

Детская театральная классика по пьесе Нины Гарнет
Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Увлекательная кукольная история про Аленку и Гусёнка-непоседу Дорофея

Приглашаем маленьких зрителей на увлекательное приключение, где они станут настоящими участниками событий! Спектакль рассказывает историю о смелой девочке Аленке и её верном друге — Гусёнке-Дорофее. Вместе с детьми они встретятся с хитрой Лисой, и именно юные зрители помогут Аленке спасти её друга!

Формат и продолжительность

Спектакль длится 50 минут и включает один антракт. Это отличная возможность для детей не только насладиться постановкой, но и поучаствовать в ней, влияя на ход событий.

Команда постановки

  • Режиссёр: заслуженный артист РФ Виктор Голованов
  • Художник: заслуженный художник России Александр Ечеин (г. Воронеж)

Зачем идти на спектакль?

Это не просто спектакль, а интерактивное представление, где дети могут проявить свою смекалку и смелость. Умный Ёжик и его друзья научат зрителей важным урокам о дружбе и взаимопомощи. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 3 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 7 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽

Фотографии

Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок Гусенок

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