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Гусеница
Билеты от 1600₽
Киноафиша Гусеница

Спектакль Гусеница

Спектакль для самых маленьких, придуманный художниками
Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Гастрономическая история о взрослении

Две молодые художницы и подруги, выпускницы экспериментального курса Е. Каменьковича и Д. Крымова в РАТИ (ГИТИС), представляют уникальный бэби-спектакль, который предлагает маленьким зрителям увлекательное путешествие в мир дружбы и творчества.

Уютное пространство для малышей

Спектакль проходит на мягком зеленом ковре в окружении нарисованных трав и цветов. Здесь малыши могут познакомиться и играть с дружелюбной гусеницей, которая родилась прямо у них на глазах.

Авторские куклы и взаимодействие с персонажами

Вера Соколова и Алина Бровина придумали для постановки авторских кукол: ярких, пластичных и почти живых. Гусеница и ее помощники — птица, пес и мартышка — становятся настоящими друзьями для маленьких зрителей. Дети могут гладить кукол и угощать их бутафорскими фруктами, что делает взаимодействие с персонажами особенно близким.

Непосредственный контакт с артистами

В этом спектакле отсутствует привычное деление на зал и сцену. Дети и родители находятся в непосредственной близости от артистов, что позволяет им общаться с персонажами, трогать их и рассматривать мельчайшие нюансы управления куклой. Это создает уникальную атмосферу вовлеченности и взаимодействия.

Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир, который объединяет искусство, игру и дружбу. Бэби-спектакль станет отличным выбором для семейного досуга!

Режиссер
Алина Бровина
В ролях
Мария Наумова
Сергей Пропажин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Гусеница Гусеница Гусеница Гусеница Гусеница

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