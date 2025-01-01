Спектакль Гусеница

Гастрономическая история о взрослении

Две молодые художницы и подруги, выпускницы экспериментального курса Е. Каменьковича и Д. Крымова в РАТИ (ГИТИС), представляют уникальный бэби-спектакль, который предлагает маленьким зрителям увлекательное путешествие в мир дружбы и творчества.

Уютное пространство для малышей

Спектакль проходит на мягком зеленом ковре в окружении нарисованных трав и цветов. Здесь малыши могут познакомиться и играть с дружелюбной гусеницей, которая родилась прямо у них на глазах.

Авторские куклы и взаимодействие с персонажами

Вера Соколова и Алина Бровина придумали для постановки авторских кукол: ярких, пластичных и почти живых. Гусеница и ее помощники — птица, пес и мартышка — становятся настоящими друзьями для маленьких зрителей. Дети могут гладить кукол и угощать их бутафорскими фруктами, что делает взаимодействие с персонажами особенно близким.

Непосредственный контакт с артистами

В этом спектакле отсутствует привычное деление на зал и сцену. Дети и родители находятся в непосредственной близости от артистов, что позволяет им общаться с персонажами, трогать их и рассматривать мельчайшие нюансы управления куклой. Это создает уникальную атмосферу вовлеченности и взаимодействия.

Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир, который объединяет искусство, игру и дружбу. Бэби-спектакль станет отличным выбором для семейного досуга!