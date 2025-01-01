Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гусарская баллада
Киноафиша Гусарская баллада

Спектакль Гусарская баллада

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 170 минут
Возраст 12+

О спектакле

Гусарская баллада: героическая музыкальная комедия на омской сцене

Омский музыкальный театр представляет новую версию «Гусарской баллады» — героической музыкальной комедии, созданной по мотивам пьесы А. Гладкова «Давным-давно». Эту постановку 2025 года приурочили к Году защитника Отечества, и она в значительной мере остается верной первоисточнику.

Сюжет и герои

История окружает нас приключениями юной Шурочки Азаровой, которая, переодевшись в мундир гусарского корнета, отправляется на защиту Родины. На её пути также встречается её простодушный жених, поручик Ржевский. В сюжете немало исторических персонажей, включая фельдмаршала Кутузова, что добавляет значимости происходящему.

Пьеса Гладкова пронизана темами чести и достоинства, ее герои — благородные и доверчивые, с легкой наивностью. Эта изысканная и грациозная история о любви способна тронуть сердца зрителей.

Музыкальное сопровождение

Звучит удивительная музыка Тихона Хренникова. Музыкальная палитра спектакля значительно переработана и расширена — помимо известной музыки к фильму, в композициях представлены и другие произведения композитора, включая фрагменты из одноименного балета. Это создает уникальную атмосферу, которая дополняет драматическое действие.

Театральная традиция

«Гусарская баллада» не в первый раз ставится на сцене Омского музыкального театра. Первоначальная постановка 1995 года, посвященная Российской армии, пользовалась огромной популярностью и долго оставалась в репертуаре. Новая версия вновь собирает зрителей, чтобы познакомить их с этой замечательной историей.

Приходите на спектакль и насладитесь этим захватывающим миксом драмы и музыки!

Купить билет на спектакль Гусарская баллада

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
22 февраля воскресенье
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 450 ₽

Фотографии

Гусарская баллада Гусарская баллада Гусарская баллада Гусарская баллада Гусарская баллада Гусарская баллада

В ближайшие дни

Морской царь и Елена Премудрая
6+
Детский
Морской царь и Елена Премудрая
27 декабря в 13:30 Омский дом актера
от 300 ₽
Джейн Эйр. На краю бездны
12+
Мюзикл
Джейн Эйр. На краю бездны
8 января в 18:30 Пятый театр
Билеты
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
5 января в 15:00 Дендрологический сад им. Гензе
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше