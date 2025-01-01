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Gurude. Shambala
Киноафиша Gurude. Shambala

Gurude. Shambala

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Этническая программа «Shambala» от Gurude

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир звуков и легенд! Программа «Shambala» — это уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас на волшебные острова, где музыка и дух разных народов России соединяются в гармонии.

Путешествие по морю души

«Путешествие по морю души — это не просто концерт, это возможность глубже узнать себя», — говорит сам Gurude. Музыка бубнов, варганов, дудуков и бансури создаст атмосферу, в которой вы сможете ощутить магию и тайны, скрытые в легендах различных культур.

Знакомство с этническими мелодиями

В программе прозвучат известные композиции из трех этнических альбомов Gurude, которые уже покорили сцены таких организаций, как ООН и ЮНЕСКО, а также Broadway. Кроме того, зрителей ждут новые хиты, которые обязательно вызовут бурю эмоций и аплодисменты.

Не упустите шанс

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Присоединяйтесь к Gurude в этом таинственном путешествии и откройте для себя новые горизонты звука и чувства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 9 декабря
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2000 ₽

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