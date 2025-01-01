Gurude. Shambala

Этническая программа «Shambala» от Gurude

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир звуков и легенд! Программа «Shambala» — это уникальный музыкальный опыт, который перенесет вас на волшебные острова, где музыка и дух разных народов России соединяются в гармонии.

Путешествие по морю души

«Путешествие по морю души — это не просто концерт, это возможность глубже узнать себя», — говорит сам Gurude. Музыка бубнов, варганов, дудуков и бансури создаст атмосферу, в которой вы сможете ощутить магию и тайны, скрытые в легендах различных культур.

Знакомство с этническими мелодиями

В программе прозвучат известные композиции из трех этнических альбомов Gurude, которые уже покорили сцены таких организаций, как ООН и ЮНЕСКО, а также Broadway. Кроме того, зрителей ждут новые хиты, которые обязательно вызовут бурю эмоций и аплодисменты.

Не упустите шанс

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Присоединяйтесь к Gurude в этом таинственном путешествии и откройте для себя новые горизонты звука и чувства.