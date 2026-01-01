Gurude. Сердце древа

Гармония этнической музыки: программа «Шамбала» с GURUDE

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом этнической музыки от выдающегося артиста GURUDE. В программе под названием «Шамбала» вас ждут как новые композиции, так и знакомые хиты, которые уже завоевали сердца поклонников.

GURUDE: голос с мировым именем

GURUDE выступал на сценах таких авторитетных площадок, как ООН, ЮНЕСКО и легендарная Арена ди Верона. Его творчество охватывает более 30 стран, и он прочно занял свое место среди элиты Ethno World. Его выступления славятся тем, что объединяют различные музыкальные традиции и культуры, создавая неповторимую атмосферу.

Не пропустите!

Концерт «Шамбала» обещает быть ярким и запоминающимся событием в мире музыки. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться волшебством звука и уникальной живой энергией GURUDE.