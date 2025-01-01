Концерт этнической музыки GURUDE: хранители традиций

Приглашаем вас на уникальный концерт этнической музыки GURUDE с программой «Хранители традиций», которая объединит всю семью!

Кто такие хранители традиций?

Хранитель — это тот, кто с любовью оберегает и возрождает богатство народных традиций. Эта задача не простая, но команда Gurude выполняет её с большой любовью, пополняя златые сундуки традиций новыми музыкальными драгоценностями.

Музыкальное путешествие по России

В программе концерта собраны лучшие хиты, вошедшие в четыре этнических альбома Gurude. Эти альбомы были созданы под вдохновением экспедиций по разным регионам России, от Южно-Сахалинска до Калининграда.

Музыкальная лаборатория

Gurude — это не просто музыка, а настоящая музыкальная лаборатория, где рождаются новые композиции на языках народов нашей многонациональной страны. Это не только возможность насладиться музыкой, но и углубиться в культуру различных народов.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу праздника, почувствовать силу традиций и провести незабываемый вечер всей семьей. Билеты уже в продаже — забронируйте своё место сейчас и станьте частью этого волшебства!