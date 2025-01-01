Меню
Гурам Демидов. Стендап-концерт
Киноафиша Гурам Демидов. Стендап-концерт

Гурам Демидов. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Гурам Демидов. Стендап-концерт в Douglas

Очередной стендап-концерт известного комика Гурама Демидова пройдет в уютной атмосфере клуба Douglas. Этот вечер обещает подарить зрителям массу позитива и смеха.

О спектакле

Гурам Демидов — мастер ироничного и остроумного юмора, который уже успел завоевать сердца зрителей. Его стиль сочетает в себе элементы наблюдательности и личных историй, что делает выступление не только смешным, но и близким каждому.

Интересные факты

  • Гурам начал свою карьеру в комедии еще в университете и быстро зарекомендовал себя как один из самых ярких комиков страны.
  • Его стендапы изобилуют шутками о повседневной жизни и отношениях, что находит отклик у широкой аудитории.

Почему стоит посетить

Если вы цените качественный юмор и хотите провести вечер в компании веселых и позитивных людей, не упустите возможность прийти на этот концерт. Смех — лучшее лекарство!

Январь
21 января среда
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1

