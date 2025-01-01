Меню
Гурам Демидов. Стендап-концерт
16+
Приглашаем на уникальное стендап-шоу с участием талантливого комика Гурама Демидова. Он известен своим остроумным стилем и неподражаемым чувством юмора.

О спектакле

Гурам Демидов - яркая фигура на российской сцене. Его выступления всегда вызывают смех и удивление среди зрителей, а также немало обсуждений. В этом концерте он поделится свежими наблюдениями о жизни, отношениях и повседневности. Каждое его выступление - это увлекательное путешествие по миру юмора и наблюдательности.

Почему стоит посетить?

  • Гурам имеет множество наград и признание в сфере комедии.
  • Концерт проходит в уютной атмосфере клуба Дуглас, что придаст особый шарм вечеру.
  • Вы сможете насладиться живым общением с комиком.

Интересные факты

Гурам Демидов начал свою карьеру в стендапе более десяти лет назад и с тех пор стал одним из самых востребованных комиков в стране. Его выступления охватывают широкий спектр тем, и он всегда готов удивить зрителей новыми, актуальными шутками.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас в клубе Дуглас!

