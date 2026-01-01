Гурам Амарян: сольный концерт в Москве

Приглашаем вас на незабываемый вечер с известным комиком Гурама Амаряном в рамках его сольного концерта в Москве. Это отличная возможность насладиться остроумными шутками, проницательными наблюдениями и неподражаемым стилем выступления среди лучших зрителей столицы.

Место проведения

Концерт состоится в легендарном Club №1, известном своим уютным атмосферным пространством и отличным звуком. Это идеальное место для того, чтобы отдохнуть и насладиться вечерним шоу.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс увидеть одного из самых ярких комиков современности в действии. Мы уверены, вы уйдете с улыбкой и множеством положительных эмоций!