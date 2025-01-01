Гурам Амарян и его Друзья!

Новый концерт Гурама Амаряна в Coin Event Hall

Известный комик Гурам Амарян, участник множества комедийных проектов, готов удивить своих поклонников новым концертом. Его сольные выступления, такие как «А что люди скажут?» и «Гость», собрали миллионы просмотров и получили десятки тысяч положительных откликов!

Звезды на одной сцене

В этот раз Гурам выступит вместе со своими друзьями — опытными комиками: Геворк Абрамян, Илья Раевский, Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Вадим Постильный. Это уникальное объединение талантов обещает незабываемый вечер смеха и веселья! Не пропустите это событие!

Уникальная атмосфера Coin Event Hall

Концерт пройдет в Coin Event Hall — современном и уютном месте для проведения концертов и мероприятий, расположенном в самом центре Москвы, на Пятницкой улице. Ближайшая станция метро: Добрынинская.

Coin Event Hall славится своей неповторимой атмосферой и качественным звуком, благодаря чему здесь выступают лучшие комики страны: Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Стас Старовойтов и многие другие. Это место стало стартовой площадкой для первых сольных StandUp-концертов таких артистов, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко.

Удобства для зрителей

Зрители стендапа оценили быстрое обслуживание, а также богатый выбор напитков и блюд. Бары и кухня работают во время концертов, но чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала выступления.

Цены и условия

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Максимальное количество зрителей на диване не должно превышать указанное количество мест.

Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера комедии и веселья с Гурамом Амаряном и его друзьями!