Спектакль Гумилев. Большой вечер поэзии

Вечер поэзии Гумилева в театре «Современник»

Николай Гумилев — один из самых ярких поэтов Серебряного века. Стихи Гумилева насыщены экзотикой и богатством духа, что отражает его жизнь, полную приключений и внутренней борьбы. Его зрелая поэзия вобрала в себя опыт африканских путешествий, личных трагедий и военной службы, а также эпохи голода в постреволюционном Петрограде.

Читает Антон Тарасов

В этом литературном концерте ведущим станет Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его уникальная чуткая природа и эрудированность помогут раскрыть глубокие смыслы произведений Гумилева, а искренность и сопереживание добавят вечеру особую атмосферу.

Творческий путь Антона Тарасова

Антон — не только поэт, но и композитор, автор множества известных хитов. Его музыка регулярно звучит на сценах Мариинского театра и других площадках Санкт-Петербурга. Кроме того, он известен своими литературными произведениями, такими как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили положительные отзывы у читателей и критиков.

Театр «НЕОЛИРА»

Основанный в 2019 году, лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» проводит более ста мероприятий: от поэтических вечеров до стендапов и квартирников. Каждый проект театра приносит зрителям уникальные эмоции и яркие впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечернего концерта, где поэзия оживет перед вами через призму таланта Антона Тарасова и наследие Николая Гумилева.