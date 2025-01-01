Сольный концерт GUMA в MT Music Bar

20 июня в MT Music Bar пройдет сольный концерт одной из самых ярких исполнительниц современной сцены — GUMA. Эта талантливая артистка покорила сердца слушателей своим уникальным сочетанием фолка и электронной музыки.

Успех и достижения

За шесть лет своей карьеры GUMA прошла путь от первых релизов до многомиллионных прослушиваний на ведущих цифровых платформах. Её хит «Стеклянная» стал настоящим феноменом, собрав более 2 миллиардов прослушиваний и возглавив чарты Apple Music, Яндекс Музыки и других популярных сервисов.

Популярные треки

Среди других знаковых работ GUMA можно отметить песни «Народная», «Девица», «Гори», «Каменная» и «Танец мыслей». Эти композиции получили признание и любовь слушателей, подтверждая талант артистки.

Коллаборации

GUMA активно сотрудничает с другими известными исполнителями, такими как КУЧЕР, Nelly Mes, TEMNEE и Лёша Свик. Каждая её коллаборация привлекает внимание и занимает высокие позиции в чартах.

Не упустите возможность увидеть GUMA вживую! Концерт состоится 20 июня в MT Music Bar. Это событие обещает быть незабываемым!