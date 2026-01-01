Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Гуляй, Масленица! Концерт в Свердловской детской филармонии

Концерты за столиками в камерном зале - это фирменная серия Оркестра народных инструментов Детской филармонии и настоящий фаворит наших слушателей. Приглашаем вас встретить красавицу Масленицу в уникальном формате «Чайного клуба»!

В этом году масленичные гуляния проходят по-новому. Традиционные обрядовые игры, танцы, сюрпризы и веселые народные представления сделают праздник еще более душевным, собрав друзей за чайным столом. В атмосфере веселья и праздника никто не останется в стороне, ведь Масленица - это серьезное дело. Как вы ее отметите, такой и будет весна!

Исполнители

  • Оркестр народных инструментов
  • Дирижер: Светлана Ганюшкина
  • Ведущая: Анна Попова

Весело проводим зиму и радостно встретим весну на нашем концерте!

Март
14 марта воскресенье
14:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

