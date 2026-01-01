Гуляй, Масленица! Концерт в Свердловской детской филармонии

Концерты за столиками в камерном зале - это фирменная серия Оркестра народных инструментов Детской филармонии и настоящий фаворит наших слушателей. Приглашаем вас встретить красавицу Масленицу в уникальном формате «Чайного клуба»!

В этом году масленичные гуляния проходят по-новому. Традиционные обрядовые игры, танцы, сюрпризы и веселые народные представления сделают праздник еще более душевным, собрав друзей за чайным столом. В атмосфере веселья и праздника никто не останется в стороне, ведь Масленица - это серьезное дело. Как вы ее отметите, такой и будет весна!

Исполнители

Оркестр народных инструментов

Дирижер: Светлана Ганюшкина

Ведущая: Анна Попова

Весело проводим зиму и радостно встретим весну на нашем концерте!