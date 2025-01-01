Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гульназ Асаева. Новая программа!
Киноафиша Гульназ Асаева. Новая программа!

Гульназ Асаева. Новая программа!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Яркое музыкальное шоу Гульназ Асаевой

Концерт Гульназ Асаевой — это необычайное событие, которое запомнится каждому зрителю. Заслуженная артистка Республики Башкортостан, Гульназ порадует публику не только проверенными хитами, но и премьерами своих новых песен.

Волшебство живого исполнения

Вместе с живым звучанием, концертная программа включает в себя красочные декорации и зрелищные световые спецэффекты. Уникальная хореография добавляет динамики и яркости, создавая поистине волшебную атмосферу.

Неповторимый стиль и удивительные образы

Зрители смогут насладиться не только музыкальным творчеством, но и интересными образами певицы. Гульназ представляет собой настоящую иконку стиля, ее выступление – это не только шоу, но и праздник, который пройдет в компании преданных почитателей вокального мастерства.

Приглашение на концерт

Не упустите шанс окунуться в мир музыки и эмоций. Неповторимый, обворожительный голос Гульназ Асаевой никого не оставит равнодушным! Добро пожаловать на концерт!

Купить билет на концерт Гульназ Асаева. Новая программа!

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
27 ноября четверг
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 900 ₽
28 ноября пятница
19:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 900 ₽

В ближайшие дни

План Ломоносова. Тур в честь 15-летия группы
12+
Рок Панк
План Ломоносова. Тур в честь 15-летия группы
10 октября в 20:00 Big Twin Arena
от 2500 ₽
Хаски
16+
Хип-хоп
Хаски
5 октября в 19:30 Korston Club Hotel
от 1800 ₽
Грязный микрофон
18+
Юмор
Грязный микрофон
18 октября в 19:00 Comedy Crew
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше