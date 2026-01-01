Гульнара Тимержанова. Юбилейный концерт

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Творческий вечер Гульнары: музыка, которая объединяет

Выступление Гульнары всегда вызывает живой интерес у публики. Артистка обладает не только сценическим обаянием, но и ярким артистическим темпераментом. С первых аккордов становится ясно, что на сцене выступает талантливая творческая личность, чьи песни продолжают оставаться популярными среди молодёжи.

На концерте пройдет заряд позитивной энергии, и в этот вечер вы сможете услышать все ваши любимые хиты. Гульнара исполнит как авторские произведения, так и песни известных композиторов, от классики до новых авторских работ.

Особой изюминкой программы станет выступление инструментального ансамбля «Инеш» и молодого певца Вилли. Их совместное исполнение популярной песни «Мэхэббэт ялкыны» обещает стать настоящим подарком для зрителей. Гульнара поёт о важнейших аспектах жизни: любви, разлуке, встречах и расставаниях.

Её концерты — это не просто выступления, а настоящие праздники музыки. Каждое выступление проходит в атмосфере тепла и открытости, а новейшие произведения современных авторов она доносит до слушателя доступно и красиво.

Приходите на концерт, и вы получите незабываемые эмоции и море энергии!

В других городах
Апрель
15 апреля среда
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 1100 ₽

