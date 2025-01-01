Меню
ГУЛАГ Symphonia
Киноафиша ГУЛАГ Symphonia

Спектакль ГУЛАГ Symphonia

16+
Режиссер Алексей Синицин, Чакчи Фросноккерс
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

ГУЛАГ Symphonia: Спектакль о мужестве и творчестве

В Малом театре кукол состоится премьера спектакля «ГУЛАГ Symphonia». В его основе лежат документальные и исторические материалы, такие как интервью, письма и кадры хроники. Это произведение вдохновлено жизнью Всеволода Задерацкого — композитора, который не только пережил ужасы ГУЛАГа, но и создал там 24 прелюдии и фуги.

Творчество как спасение

Считается, что именно творчество помогло Задерацкому сохранить человечность в нечеловеческих условиях заключения. Спектакль «ГУЛАГ Symphonia» не является документальным, а представляет собой глубокий разговор со зрителем, используя язык метафор и образов. Эти элементы соединяются в единую симфонию, отражающую сложную и трагичную историю.

Что ожидать от спектакля

Зрителей ждет уникальная атмосфера, в которой исторические факты переплетаются с художественными интерпретациями. Спектакль поднимает важные вопросы о человеческом духе, стойкости и роли искусства в самых трудных обстоятельствах.

Не упустите возможность увидеть этот значимый спектакль, который пробуждает эмоции и заставляет задуматься о прошлом и настоящем.

