Guitar Day: Famous Dogs
Guitar Day: Famous Dogs

Guitar Day: Famous Dogs

Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Звуки блюза на сцене клуба Алексея Козлова

«Famous Dogs» — российский блюз-рок проект, который черпает вдохновение из золотой эпохи британского блюза 60-х годов. В их музыке звучат эхо таких легенд, как Эрик Клептон, Джон Мейолл, Пол Коссофф, Джимми Пэйдж и Питер Грин. Этот музыкальный коллектив объединяет традиционные мотивы с авторским материалом, создавая современное звучание.

Группа была основана талантливым гитаристом Владимиром Степаничевым и вокалистом Андреем Бондаревым. Оба музыканта обладают богатым сценическим опытом и глубоко понимают традиции жанра. В 2022 году у коллектива вышел дебютный авторский альбом, который был тепло встречен блюзовым сообществом в России.

Концертная энергетика и импровизация

На сцене «Famous Dogs» легко балансируют между классическим блюзом и роковой экспрессией. Они органично соединяют свои композиции с интерпретациями знаковых произведений, обеспечивая зрителям незабываемые моменты. Каждое выступление группы — это плотный гитарный драйв, выразительный вокал, живые импровизации и глубинное понимание блюзовой формы.

Состав группы

На сцену выйдут:

  • Андрей Бондарев (вокал)
  • Владимир Степаничев (гитара, вокал)
  • Евгений Глухов (бас, бэк-вокал)
  • Николай Добкин (клавишные)
  • Александр Торопкин (ударные, бэк-вокал)

Не упустите возможность насладиться живым выступлением этой динамичной группы!

Июнь
9 июня вторник
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

