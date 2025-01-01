Guitar Day: Christmas Jazz Party

Традиционный предновогодний джазовый вечер

Концертная серия «Guitar Day» приглашает вас на уникальный предновогодний джазовый вечер. Лучшие московские музыканты стиля джаз-мануш исполнят любимые рождественские и новогодние композиции в оригинальных авторских интерпретациях.

Программа вечера

На концерте прозвучат культовые светские рождественские произведения, такие как «Let It Snow», «Rudolph The Red-Nosed Reindeer», «Jingle Bells» и многие другие. Участники поделятся историями создания этих композиций и расскажут о музыкантах, прославивших эти произведения.

Кто на сцене

В ансамбле, собранном для этого вечера, выступают лидеры и участники двух ключевых групп московского джаз-мануш: «Django Friends» и «Swing Modern Project». Вы услышите Георгия Яшагашвили, Екатерину Перелыгину, Илью Делизонас, Максима и Анастасию Захаровых, а также гитариста Павла Ершова, который руководит своим собственным составом и участвует в нескольких коллективах.

Уникальная атмосфера

На сцене соберется весь цвет российского «цыганского джаза». Эти музыканты активно концертуют, совершенствуются в изучении жанра, записывают альбомы и организуют международные фестивали, посвященные джаз-мануш.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника, насладиться живой музыкой и узнать больше о джазе от профессионалов своего дела!