Гуинплен. Погружение
Киноафиша Гуинплен. Погружение

Спектакль Гуинплен. Погружение

Постановка
Тотальный театр
Режиссер Антон Зайцев

О спектакле

Фрик-кабаре «Гуинплен» по мотивам романа Виктора Гюго

«Гуинплен» — это спектакль, раскрывающий глубину мыслей и чувств главного героя. События на сцене позволяют нам увидеть, как его переживания формируют реальность и порой толкают к краю безумия. Каждый зритель может найти в этом персонаже частичку себя, ведь каждый из нас стремится к взаимопониманию и любви, сталкиваясь с ощущением непонимания и изоляции.

Мы, живя в современном мире, жонглируем своими знаниями и опытом, смешивая их с потоком информации. Так возникает наша собственная Мета Вселенная, в которой мы пытаемся найти ответы на главные вопросы: «Счастливы ли мы?» и «Что делает нас счастливыми?». Эти вопросы остаются актуальными для каждого из нас, независимо от нашего социального положения.

Спектакль приглашает зрителя размышлять о внутреннем состоянии своего сознания. Может быть, через восприятие мысли и переживания другого человека мы сможем понять, что происходит в нас самих?

Февраль
Март
26 февраля четверг
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 7000 ₽
31 марта вторник
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 7000 ₽

