Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гугеноты
Киноафиша Гугеноты

Спектакль Гугеноты

Постановка
Мариинский-2 12+
Режиссер Константин Балакин
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возрождение великой оперы: «Гугеноты» в Мариинском театре

Ныне редко исполняемая опера «Гугеноты» (1836) — это пышный музыкально-театральный блокбастер, который стал образцом так называемой большой оперы. На протяжении почти ста лет она царила на французской сцене и завоевала признание как у критиков, так и у зрителей.

Хотя некоторые критики нещадно бранили «Гугенотов», у публики успех этого произведения был стабильным и длительным. До начала XX века опера не сходила с афиш по всему миру, а в Гранд-операх прошло свыше тысячи представлений. Композитор Джакомо Мейербер и либреттист Эжен Скриб вложили в свое творение все, что могло бы обеспечить ему популярность.

Трагическая история любви на фоне исторических событий

Сюжет «Гугенотов» разворачивается на неспокойном фоне религиозных войн XVI века и Варфоломеевской ночи. Это трагическая история любви протестанта Рауля и католички Валентины. Опера полна резких контрастов: на сцене сменяются танцы, баталии, дворцы и кладбища.

Музыкальные особенности

Вокальные монологи переходят в развернутые ансамбли и грандиозные массовые сцены. Хоровое письмо Мейербера особенно впечатляет: он создает на сцене иллюзию живой толпы. Хоры настолько ярки и мелодичны, что зрители часто начинают подпевать. Это один из секретов обожания «Гугенотов» — эффект участия зрителей в водовороте сценических событий.

Композитор мастерски смешивает звуковые краски, не боясь использовать дерзкие комбинации инструментов. Его оркестровка, включая старинную виоль д’амур в романсе Рауля, по своей красоте и мощи не уступает вагнеровской.

Наследие и влияние

«Гугеноты» оставили заметный след в музыкальной истории. Вагнер, Верди и Мусоргский заимствовали мейерберовские находки в области хоровой музыки. Петр Ильич Чайковский, горячий поклонник этого произведения, посещал спектакли в Париже и отмечал: «Гугеноты» — одна из прекраснейших опер во всем лирическом репертуаре…

Соглашаясь с мнением Чайковского, Мариинский театр рад представить зрителям это великолепное произведение. Не упустите возможность погрузиться в мир «Гугенотов» и насладиться их музыкальной красотой!

Купить билет на спектакль Гугеноты

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
6 октября понедельник
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1650 ₽

Фотографии

Гугеноты Гугеноты Гугеноты Гугеноты Гугеноты

В ближайшие дни

Сказки Шута и Короля
16+
Мюзикл
Сказки Шута и Короля
16 октября в 20:00 Karlsson Haus на Фурштатской
от 2800 ₽
Золушка
6+
Детский Мюзикл
Золушка
16 ноября в 16:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Горе от ума
12+
Комедия
Горе от ума
6 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше