Спектакль Гудвиншоу

Лучшее детское шоу «Волшебник Изумрудного города» в Красноярске

Приготовьтесь к захватывающему приключению! «Волшебник Изумрудного города» - это «Лучшее детское шоу» по версии премии «Золотой Пазл», которое уже завоевало сердца зрителей в Москве. Уникальный проект ГУДВИНШОУ приглашает вас погрузиться в мир любимой сказки!

Интерактивное шоу для всей семьи

На сцене появятся Элли, Страшила, Дровосек, Бесстрашный Лев и, конечно, Гудвин! Они сойдут со страниц книги, чтобы вместе с вами устроить настоящий праздник сказки. Перед входом в зал каждый ребенок получит заветные зеленые очки, без которых в Изумрудный город не попасть, а также волшебный игровой реквизит для участия в представлении.

Захватывающие моменты

Вас ждут танцевальные флэшмобы, интерактивная битва с Урфин Джюсом и его солдатами, летающие подушки от семи подземных королей, шоу мыльных пузырей и лазерное шоу! Не упустите шанс увидеть удивительные фокусы и иллюзии, которые подготовлены талантливыми мастерами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Уникальные костюмы и бесплатные сюрпризы

Все костюмы специально созданы для героев шоу, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления. Для самых маленьких гостей (до трех лет включительно) вход бесплатный, без предоставления отдельного места. А также, после спектакля, у вас будет возможность сделать бесплатную фотосессию с героями!

Чтобы удивиться, надо просто это посетить!