Гудвин-шоу. Новогодние иллюзии
Киноафиша Гудвин-шоу. Новогодние иллюзии

Спектакль Гудвин-шоу. Новогодние иллюзии

0+
Возраст 0+

О спектакле

Изумрудный город ждёт вас!

Друзья, знакомые с детства — Страшила, Элли, Гудвин, Дровосек и Лев — вновь собираются вместе в волшебном Изумрудном городе. Какие испытания и приключения их ждут? В этой сказке не только обещаны захватывающие моменты, но и возможность стать частью поистине незабываемого шоу.

Уникальные особенности спектакля

Будьте готовы стать активными участниками представления — все зрители, как дети, так и взрослые, вовлечены в действие. Вам предстоит:

  • увидеть волшебные зелёные очки
  • встретиться с Дедом Морозом и его помощниками
  • познакомиться с деревянными солдатами
  • насладиться лазерным шоу
  • попробовать летающие подушки
  • увидеть сценические иллюзии
  • поучаствовать в шоу мыльных пузырей
  • принять участие в интерактивных играх со зрителями
  • наслаждаться трансформацией костюмов
  • отдаться веселью в танцах под зажигательную музыку

Признание в театральном мире

Спектакль получил премию «Золотой пазл» в номинации «Лучшее детское шоу» в Москве, что подтверждает его высокое качество и востребованность среди зрителей.

Готовьтесь к удивлению!

Просто посетите спектакль — вы не пожалеете! Каждый зритель станет настоящим гостем Изумрудного города и сможет ощутить все испытания и приключения героев новогодней сказки!

Купить билет на спектакль Гудвин-шоу. Новогодние иллюзии

Январь
5 января понедельник
11:00
Правобережный КЦ Красноярск, Коломенская, 25
от 500 ₽

