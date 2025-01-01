Спектакль Гудвин-шоу. Новогодние иллюзии

Друзья, знакомые с детства — Страшила, Элли, Гудвин, Дровосек и Лев — вновь собираются вместе в волшебном Изумрудном городе. Какие испытания и приключения их ждут? В этой сказке не только обещаны захватывающие моменты, но и возможность стать частью поистине незабываемого шоу.
Будьте готовы стать активными участниками представления — все зрители, как дети, так и взрослые, вовлечены в действие. Вам предстоит:
Спектакль получил премию «Золотой пазл» в номинации «Лучшее детское шоу» в Москве, что подтверждает его высокое качество и востребованность среди зрителей.
Просто посетите спектакль — вы не пожалеете! Каждый зритель станет настоящим гостем Изумрудного города и сможет ощутить все испытания и приключения героев новогодней сказки!