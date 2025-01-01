Спектакль Гудвин-шоу. Новогодние иллюзии

Изумрудный город ждёт вас!

Друзья, знакомые с детства — Страшила, Элли, Гудвин, Дровосек и Лев — вновь собираются вместе в волшебном Изумрудном городе. Какие испытания и приключения их ждут? В этой сказке не только обещаны захватывающие моменты, но и возможность стать частью поистине незабываемого шоу.

Уникальные особенности спектакля

Будьте готовы стать активными участниками представления — все зрители, как дети, так и взрослые, вовлечены в действие. Вам предстоит:

увидеть волшебные зелёные очки

встретиться с Дедом Морозом и его помощниками

познакомиться с деревянными солдатами

насладиться лазерным шоу

попробовать летающие подушки

увидеть сценические иллюзии

поучаствовать в шоу мыльных пузырей

принять участие в интерактивных играх со зрителями

наслаждаться трансформацией костюмов

отдаться веселью в танцах под зажигательную музыку

Признание в театральном мире

Спектакль получил премию «Золотой пазл» в номинации «Лучшее детское шоу» в Москве, что подтверждает его высокое качество и востребованность среди зрителей.

Готовьтесь к удивлению!

Просто посетите спектакль — вы не пожалеете! Каждый зритель станет настоящим гостем Изумрудного города и сможет ощутить все испытания и приключения героев новогодней сказки!